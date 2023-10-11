До нового пакету допомоги Німеччини Україні увійдуть Patriot, IRIS-T і Gepard

11 октября 2023, 11:15

А найближчими днями прибудуть ще 10 танків Leopard 1А5, також будуть доставлені 15 захищених транспортних машин та майже 20 захищених медичних автомобілів.



Зараз Німеччина готує другий зимовий пакет військової допомоги для України.