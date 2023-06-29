Швейцарія відхилила запит на продаж майже 96 танків Leopard 1А5 для України

Федеральна рада Швейцарії повідомила, що відхилила запит швейцарської оборонної фірми Ruag, оскільки це порушення політики нейтралітету.
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