29 июня 2023, 11:45

Швейцарія відхилила запит на продаж майже 96 танків Leopard 1А5 для України

Федеральна рада Швейцарії повідомила, що відхилила запит швейцарської оборонної фірми Ruag, оскільки це порушення політики нейтралітету.


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