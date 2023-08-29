В Италии под открытым небом стоят почти 100 танков Leopard для ВСУ

29 августа 2023, 10:15

Издание RSI отмечает, что швейцарская компания Ruag, специализирующаяся на оборонной промышленности, приобрела танки в 2016 году в Италии.

Тогда Рим хотел от них избавиться, потому что считал устаревшими.Танки не разбирали для повторного использования компонентов и не ремонтировали для придания им работоспособности.СМИ удалось заснять "Леопарды", однако брезент, которым накрыты танки, не позволяет оценить, в каком они состоянии – проржавевший металлолом или готовые к бою машины. В самой Ruag говорят, что они "очень плохие" и "непригодны для войны".