ЕС открывает Украине доступ к оборонным инвестициям

19 декабря 2025, 9:45

Европейский Совет принял регламент, упрощающий и ускоряющий инвестиции в оборонную промышленность ЕС в рамках плана «ReArm Europe».

Особое внимание уделено Украине: она получила статус ассоциированного участника Европейского оборонного фонда, что создает возможности для участия украинских предприятий в совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах ЕС в области обороны.Регламент также вносит изменения в ключевые программы ЕС - «Цифровая Европа», Фонд «Соединяя Европу», STEP и «Горизонт Европа» - для более эффективного использования бюджета на оборонные инициативы и укрепления сотрудничества внутри Союза.