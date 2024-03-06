Еврокомиссия представила программу оборонной промышленности с участием Украины

6 марта 2024, 10:45

Стратегия определяет вызовы, с которыми сталкивается европейская оборонная промышленность и возможности для полного использования ее потенциала.

Также она предполагает тесное привлечение Украины, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.«В ответ на агрессию россии против Украины ЕС должен укрепить свой оборонный потенциал. Мы переходим от режима чрезвычайной ситуации к комплексной стратегии, которая сделает нашу оборонную промышленность более сильной», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.