Еврокомиссия представила программу оборонной промышленности с участием Украины

Стратегия определяет вызовы, с которыми сталкивается европейская оборонная промышленность и возможности для полного использования ее потенциала.
Также она предполагает тесное привлечение Украины, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
«В ответ на агрессию россии против Украины ЕС должен укрепить свой оборонный потенциал. Мы переходим от режима чрезвычайной ситуации к комплексной стратегии, которая сделает нашу оборонную промышленность более сильной», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.