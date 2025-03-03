Литва, Великобритания и Чехия усиливают военную поддержку Украины

3 марта 2025, 15:15

Литва инвестирует €20 млн в украинскую оборонную промышленность, закупив оружие для ВСУ. Список вооружения не раскрывается из соображений безопасности.

В оборонном ведомстве Литвы отметили высокий уровень экспертизы украинской оборонки, основанный на боевом опыте.



Великобритания выделяет £2,26 млрд в виде займа для укрепления военного потенциала Украины. Средства, которые вернут за счет прибыли от замороженных российских активов, пойдут на военные закупки.



Первая часть средств поступит Киеву на следующей неделе. По словам канцлера казначейства Великобритании Рэйчел Ривз, сильная Украина — залог безопасности Британии. Премьер Стармер подтвердил рост оборонных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году.



Тем временем, жители Чехии собрали свыше 72 млн крон ($3 млн) на вертолет UH-60 Black Hawk для ГУР МО Украины.