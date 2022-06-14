14 июня 2022, 10:45

Литва выкупила для ВСУ современные беспилотники EOS C VTOL

Власти Литвы купили для Украины шесть современных беспилотников EOS C VTOL.

В ближайшее время ВСУ передадут четыре из них, сообщил в Twitter телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас.
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