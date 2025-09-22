22 сентября 2025, 12:15

Дешевой защиты от беспилотников не существует, это миф — Hartpunkt

Немецкое военное издание отмечает, что ночные атаки беспилотников россии на Украину и недавнее вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши вызвали дебаты о возможностях обороны НАТО от беспилотников и подняли вопрос о том, как организовать эффективную и действенную оборону против относительно недорогих БПЛА.



Действительно, те средства, которые могут использовать страны НАТО, — истребители, ПВО с дорогостоящими ракетами, — нельзя назвать экономным вариантом. Но проблема в том, что дешевых методов нет.



Недорогие и легкодоступные системы, в основном на базе беспилотников, рекламируются как решение этой проблемы, однако такие решения появляются слишком поздно и не решают проблему в долгосрочной перспективе. Более того, хотя единичная попытка перехвата с помощью таких систем может быть экономически эффективной, создание комплексной системы защиты от беспилотников все еще является очень дорогостоящим.

