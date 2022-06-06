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6 июня 2022, 13:45
ВСУ сбили БПЛА "Форпост"
Сегодня над Одесской областью ВСУ сбили вражеский разведывательно-ударный БПЛА «Форпост».
Рашистская «птичка» упала в Черное море, сообщили в ОК «Південь». Беспилотник такового типа стоит более 7 млн долларов.
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