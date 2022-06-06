ВСУ сбили БПЛА "Форпост"

6 июня 2022, 13:45

Сегодня над Одесской областью ВСУ сбили вражеский разведывательно-ударный БПЛА «Форпост».

‎Рашистская «‎птичка»‎ упала в Черное море, сообщили в ОК «‎Південь»‎. Беспилотник такового типа стоит более 7 млн долларов.