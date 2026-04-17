"Украинская Бронетехника" разработала линейку ударных дронов с донаведением

17 апреля 2026, 8:15

Среди новинок – БпЛА UB60D с модулем автоматического донаведения, а также дроны на базе 82-мм мин и образцы с ударным ядром.



Во время испытаний дроны успешно выполнили воздушные и контактные подрывы по мишеням. Также БпЛА UB60D отработал по подвижному наземному роботизированному комплексу.