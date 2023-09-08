Перші 15 ударних БПЛА від Cosmolot Airlines передані ЗСУ

8 сентября 2023, 9:15

Українська компанія COSMOLOT відзвітувала про передачу перших 15 ударних багаторазових БПЛА Punisher ЗСУ.

Унікальна модифікація цих дронів надає перевагу над ворогом, адже вони стійкі до РЕБ та дозволяють нищити ворога навіть у глибокому тилу.

Cosmolot Airlines — це 50 новітніх багаторазових ударних БПЛА Punisher для посилення фронту. Наразі 15 дронів передані підрозділам та готові допомагати ЗСУ на передовій.БПЛА Punisher з модернізованим комплексом PUNISHER GEN III B COSMO дозволяють:

збільшити кількість завдань одного дрона завдяки стійкості до РЕБ.

виконувати завдання в умовах активного придушення GPS та телеметрії.

атакувати ціль тактикою рою.

ефективно знищувати ворожі БК, командні пункти та бази оснащення.



COSMOLOT підтримали виготовлення 50ти багаторазових ударних БПЛА Punisher, задонативши 100 млн грн з метою посилення фронту та допомоги боротьбі проти агресора.