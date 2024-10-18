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18 октября 2024, 12:45
Німеччина поставить Україні керовані ракети AIM-9L — Кабмін ФРН
Крім цього, ми отримаємо 4 тисячі ударних та понад 300 розвідувальних БПЛА.
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