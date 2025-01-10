Польща готує новий пакет воєнної допомоги Україні

10 января 2025, 10:15

Також Київ отримає чергові партії танків у рамках відповідної коаліції, - міністр оборони Польщі Косиняк-Камиш на "Рамштайні".

Великобританія спільно з союзниками НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників, - глава Міноборони країни Джон Хілі.Німеччина у найкоротший термін передасть Україні додаткові керовані ракети до систем ППО Iris-T — міністр оборони Пісторіус.На сьогоднішньому засіданні "Рамштайну" вісім країн затвердили дорожні карти щодо оборонної співпраці з Україною до 2027 року, повідомляє Пентагон.