26 мая 2023, 10:15

Іспанія оголосила про постачання ще чотирьох Leopard 2 Україні

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні "Рамштайн" повідомила про майбутню поставку ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії піхотних машин M-113 TOA.


Оцените новость:
  • 0 оценок