Испания отправит Украине первые Leopardы в конце следующей недели

Глава Минобороны Маргарита Роблес посетила завод в Севилье, где проходит завершение настроек шести единиц техники. Как сообщает ведомство, работа идет в рекордные сроки.
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