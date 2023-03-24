24 марта 2023, 12:45

Испания отправит Украине первые Leopardы в конце следующей недели

Глава Минобороны Маргарита Роблес посетила завод в Севилье, где проходит завершение настроек шести единиц техники. Как сообщает ведомство, работа идет в рекордные сроки.


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