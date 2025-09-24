СМИ: самолёт министра обороны Испании подвергся GPS-атаке над Балтикой

24 сентября 2025, 14:45

Самолёт ВВС Испании, на борту которого находилась министр обороны Маргарита Роблес, зафиксировал попытку вмешательства в сигнал GPS при пролёте над Балтийским морем, недалеко от Калининграда.

Об этом сообщает 20minutos со ссылкой на источники в Минобороны.Там заявили, что самолёт «готов к таким ситуациям». Инцидент не привёл к нарушению полёта, поскольку система навигации самолёта имеет резервные методы определения положения.Роблес направлялась в Литву для посещения дислоцированного там испанского контингента, участвующего в миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности в Прибалтике.