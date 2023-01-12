Швейцария блокирует боеприпасов своего производства для ВСУ

12 января 2023, 10:45

Швейцария блокирует третьим странам поставки боеприпасов своего производства для ВСУ — министр обороны Испании.

Маргарита Роблес сообщила во вторник, что Швейцария накладывает вето на поставку определенных военных материалов в Украину из Испании и настаивает на необходимости дальнейшего увеличения расходов на оборону перед лицом глобальной ситуации «небезопасности», сообщает Europapress.

Вместе с тем Роблес заявила об отправке военной помощи Украине и заверила, что их страна будет продолжать делать это в будущем, чтобы помогать Киеву в его «законной защите» от «несправедливого, незаконного и жестокого» российского вторжения.Ранее Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос Германии на передачу Украине боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, а также запрос Дании на отправку Украине 22 колесных бронетранспортеров Piranha швейцарского производства.Вызывает глубокое разочарование позиция швейцарских политиков, которые не дают Украине возможности получать современное оружие, блокируя поставки того, что было произведено с участием Швейцарии. В Украине сейчас идет геноцид украинского населения русскими нацистами, и позиция Швейцарии в данном случае выгодна для россии и играет против Украины.Надеюсь что гражданское общество Швейцарии, которое привержено демократическим ценностям, сможет изменить решение своих политиков и поддержать Украину в ее борьбе за жизнь и свободу.