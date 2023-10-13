13 октября 2023, 8:45

За три дня собрали 235 000 000 гривен на FPV-дроны для ВСУ

Первые 5 000+ FPV-дронов уже в Украине, далее БпЛА дополнят боеприпасами украинского производства и передадут Силам обороны. Всего FPV-дронов будет 10 000.

Эти пташки были приобретены благодаря сбору UNITED24, «Вернись живым», monobank и донатам украинцев.


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