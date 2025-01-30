Минобороны Украины начало собственное производство FPV-дронов

30 января 2025, 9:15

В рамках пилотного проекта, стартовавшего в декабре прошлого года под общей координацией ГУР, государство получило возможность производить кодифицированные FPV-дроны, сообщили в министерстве.

Частный разработчик предоставил лицензионное разрешение на производство дронов на базе одного из госпредприятий. Продукция будет направляться силам обороны Украины.Специалисты Главного управления оборонных инноваций Минобороны отработали дорожную карту по организации аналогичных производств вместе с другими разработчиками беспилотных авиационных комплексов.