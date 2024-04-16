Канада передаст Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger

16 апреля 2024, 15:15

Как сообщили в Минобороны Украины, накануне прошло заседание руководящей группы Коалиции дронов. По его итогам стало известно, что:

Летом Канада начнет передачу 450 многоцелевых БпЛА SkyRanger;Литва выделит €3 млн на производство FPV-дронов для Украины;Нидерланды подтвердили намерения контрактирования партии дронов Heidrun RQ-35 на €200 млн в сотрудничестве с Данией и Германией;Германия передаст разведывательные дроны VECTOR 211.*Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Ее лидерами являются Великобритания и Латвия. Также к коалиции присоединились Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия и Швеция.