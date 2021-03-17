17 марта 2021, 9:45

Компания Lenovo опубликовала ежегодный отчет о демографии, инклюзивности и разнообразии сотрудников по всему миру (Diversity and Inclusion Report, D&I).

По результатам отчета в 2020 году 21% руководящих должностей компании занимают женщины. Также Lenovo работает с инклюзивными технологиями, внедряя разработки в инновационные устройства.

Впервые компания Lenovo представила D&I-отчет в 2018 году. В нем анонсировали цели на ближайшие три года, среди которых — увеличить процент женщин на руководящих должностях компании по всему миру до 20%. По результатам 2020 года компания опередила свои планы: количество женщин среди руководителей возросло до 21%.

На сегодняшний день общий процент сотрудниц в компании Lenovo по всему миру составляет 36%: среди технических специалистов 26% женщин и 40% среди менеджеров среднего звена.

Компания работает на 180 рынках — практически все местные бизнес-менеджеры (97%) — коренные жители. 63 000 сотрудников Lenovo говорят на более чем 100 языках. Это разнообразие культур и жизненного опыта усиливает конкурентные преимущества Lenovo. Компания разрабатывает и поддерживает программы, которые способствуют развитию культуры инклюзивности и разнообразия.



Компания Lenovo внедряет инклюзивные решения в устройства и цифровые технологии. Ранее Lenovo анонсировала первый в мире офис по диверсификации продуктов (Product Diversity Office, PDO). Специалисты принимают участие в проектировании и разработке всех смарт-устройств и учитывают разнообразные особенности пользователей. Например, на этапе тестирования инновационных гаджетов, специалисты привлекают репрезентативную выборку людей, чтобы учесть разнообразие форм и особенностей, а также сценарии использования устройства. Так компания следует глобальной миссии — делать “умные” технологии доступными для широкого круга людей.



“Когда мы работали над смарт-гарнитурой, у нас было видение того, как она будет выглядеть и работать. Именно этап предварительных тестирований побудил нас пересмотреть наши предположения. Мы стремились избежать предвзятости в дизайне, представив широкий круг пользователей в качестве кандидатов на тестирование. Вскоре мы увидели те особенности устройства, которые нужно доработать”, — комментирует Крис Осборн (Chris Osborne), руководитель направления UX-дизайна компании Lenovo.