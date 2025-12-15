Трамп формирует коалицию для противодействия Китаю в технологиях и минералах

15 декабря 2025, 8:15

Администрация президента Трампа создает международную коалицию для снижения зависимости от Китая в области критически важных минералов и передовых технологий, включая искусственный интеллект.

Как сообщает Politico, коалиция объединит Сингапур, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль через декларацию Pax Silica, которая будет подписана сегодня.По словам заместителя госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хелберга, цель коалиции - согласовать подходы к экономической безопасности, поддержке передового производства и логистике, а также противодействовать инициативе Китая «Один пояс, один путь».Администрация планирует расширить группу, включая страны с ресурсами в минеральной и технологической сферах, и обсудить сотрудничество с ЕС, Канадой, Нидерландами и ОАЭ на однодневном саммите. По мнению США, Китай использует свое доминирование в критических минералах и инвестиции в ИИ для получения конкурентного преимущества в глобальной экономике, и коалиция должна помочь ограничить это влияние.