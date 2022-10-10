10 октября 2022, 11:15

США ограничила продажу Китаю сверхмощных чипов

Администрация Джо Байдена ограничила продажу Китаю сверхмощных чипов для вычислений, связанных с искусственным интеллектом, оборудования для их производства и еще ряда полупроводниковых технологий, — об этом пишет ВВС



Новые санкции касаются не только продукции американских компании, но и всех чипов в мире, произведенных с применением американских технологий или оборудования.

