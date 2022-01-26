Жёсткий дефицит полупроводников продлится весь 2022 год

26 января 2022, 12:45

Администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) пришла к выводу, что глобальный дефицит чипов будет сохраняться по крайней мере до второй половины этого года.

Это создаст неблагоприятные условия для ряда американских предприятий, включая производителей автомобилей и бытовой электроники.

Отчёт министерства торговли США, основанный на информации от более чем 150 компаний в цепочке поставок полупроводников, показывает, что «существует значительное и постоянное несоответствие спроса и предложения на чипы». Упомянутые в документе компании не ожидают, что проблема исчезнет в ближайшие шесть месяцев. У некоторых из них запасы полупроводников сократились с количества, достаточного для 40 дней работы, до запаса всего на пять дней. Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила, что этот показатель как нельзя лучше демонстрирует, насколько хрупка цепочка поставок чипов.



В отчёте подчёркиваются ограниченные возможности администрации Байдена по сдерживанию кризиса, вызвавшего задержки поставок готовой продукции и массовые сокращения в автомобильной промышленности. Дефицит чипов стал ключевым фактором роста инфляции, которая беспокоит Белый дом и может привести к тому, что Конгресс перейдёт под контроль республиканцев (Байден является демократом) после промежуточных выборов в ноябре этого года.



Большинство влиятельных лиц полупроводниковой отрасли предостерегают, что дефицит чипов не уменьшится как минимум до второй половины этого года, а скорее всего и до начала 2023 года. Предполагается, что выпуск некоторых продуктов будет отложен до 2023 года из-за нехватки деталей. Повышенный спрос на полупроводники, по прогнозам, может продлиться до 2025 года.



Согласно отчёту, министерство торговли расследует потенциальное взвинчивание цен на некоторые типы полупроводников, стоимость которых была «необычно высокой» во время кризиса предложения. Но в отчёте не уточняется, о каких видах чипов и каких производителях идёт речь. В прошлом году администрация Байдена потребовала, чтобы компании, участвующие в цепочке поставок полупроводников, предоставляли правительству информацию о поставках и спросе на чипы, чтобы помочь выявить узкие места в отрасли. Некоторые компании до сих пор не предоставили информацию о проведённых сделках.



В отчёте министерства торговли показано, что средний спрос на чипы в 2021 году вырос на 17 % по сравнению с 2019 годом без соразмерного увеличения предложения. Также подчёркивается, что некоторые компании в ключевых для США отраслях имеют менее чем пятидневные запасы полупроводников. Любые сбои в работе зарубежных производителей микросхем, такие как вспышка коронавируса или природные катаклизмы, могут привести к остановке производства и увольнениям в США. В отчёте министерство торговли США признаётся, что правительство практически бессильно в устранении узких мест в цепочке поставок микросхем.



В отчёте подчёркивается необходимость развития полупроводникового производства в США. Конгресс уже рассматривает законопроект, в рамках которого предлагается выделить $52 миллиарда на развитие полупроводниковой отрасли США, большая часть из которых пойдёт на поощрение производителей чипов за строительство заводов в США. Тем не менее, какие-либо новые заводы не будут введены в эксплуатация в течение нескольких лет, так что их постройка не принесёт мгновенного решения проблемы дефицита полупроводников.



На прошлой неделе Intel объявила о создании центра по производству микросхем стоимостью $100 миллиардов в штате Огайо, который, как ожидается, станет крупнейшим в мире полупроводниковым предприятием. Ожидается, что первые две фабрики там будут запущены к 2025 году. Samsung и TSMC также планируют расширить свои инвестиции в США, однако и их производственные мощности не будут запущены в Северной Америке в этом году.

(С) 3dnews.