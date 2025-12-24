США отложили введение пошлин на китайские микросхемы до 2027 г

Администрация президента США Трампа заявила, что введет пошлины на импорт китайских полупроводников из-за "необоснованного" стремления Пекина к доминированию в индустрии микросхем, но отложит это действие до июня 2027 г.
Согласно представленным документам, ставка пошлины будет объявлена как минимум за 30 дней до начала действия, после годичного расследования по статье 301, касающейся недобросовестной торговой практики в отношении экспорта Китаем в США "устаревших" микросхем, или микросхем устаревших технологий, начатого администрацией бывшего президента Байдена.
"Стремление Китая к доминированию в полупроводниковой промышленности является необоснованным, создает препятствия или ограничивает торговлю США и, следовательно, требует принятия мер", — говорится в заявлении представителя США по торговле.