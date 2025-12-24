США отложили введение пошлин на китайские микросхемы до 2027 г

24 декабря 2025, 11:45

Администрация президента США Трампа заявила, что введет пошлины на импорт китайских полупроводников из-за "необоснованного" стремления Пекина к доминированию в индустрии микросхем, но отложит это действие до июня 2027 г.

Согласно представленным документам, ставка пошлины будет объявлена ​​как минимум за 30 дней до начала действия, после годичного расследования по статье 301, касающейся недобросовестной торговой практики в отношении экспорта Китаем в США "устаревших" микросхем, или микросхем устаревших технологий, начатого администрацией бывшего президента Байдена."Стремление Китая к доминированию в полупроводниковой промышленности является необоснованным, создает препятствия или ограничивает торговлю США и, следовательно, требует принятия мер", — говорится в заявлении представителя США по торговле.