Reuters: Индия отложила переговоры о торговой сделке с США из-за пошлин

24 февраля 2026, 11:45

Индия отложила визит своей делегации в Вашингтон по финализации текста торгового соглашения из-за неопределенности с пошлинами Трампа после решения Верховного суда об их отмене.

Об этом пишет HDTV, со ссылкой на правительственный источник. «Обе стороны считают, что этот визит индийского главного переговорщика и команды должен быть запланирован после того, как каждая из сторон оценит последние события и их последствия. Встреча будет перенесена на приемлемую для обеих сторон дату», - отметил источник.