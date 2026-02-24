CNN: Китай может разрабатывать новое поколение ядерного оружия

24 февраля 2026, 11:15

Спецслужбы США считают, что Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения и провел уже по меньшей мере одно тайное испытание в рамках трансформации своего ядерного арсенала.

Об этом сообщает CNN, со ссылкой на источники.Отмечается, что благодаря инвестициям в ядерный арсенал Китай сможет располагать техническими возможностями, которыми не обладает ни одна из доминирующих ядерных держав. Кроме того, по информации издания, КНР предположительно разрабатывает тактическое ядерное оружие малой мощности, которое страна никогда не производила. Оно может быть применено против целей, расположенных ближе к его территории, в том числе, если Пекин отреагирует на потенциальную защиту Тайваня со стороны США.