МИД КНР: Китай серьезно обеспокоен секретным ядерным планом США

21 августа 2024, 15:15

Китай серьезно обеспокоен сообщениями об одобрении США стратегического ядерного плана, направленного на противодействие быстрому расширению китайского ядерного арсенала.

Об этом на пресс-конференции сообщила представитель МИД КНР. По ее словам, Вашингтон раскручивает теорию «китайской ядерной угрозы» с целью получения стратегического преимущества.Ранее The New York Times сообщил, что президент Байден принял программу под названием «Руководство по ядерному размещению». Отмечалось, что в ней прописан процесс подготовки страны к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.