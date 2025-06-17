Китай отреагировал на сообщение о 600 ядерных боеголовках

17 июня 2025, 8:45

МИД Китая прокомментировал доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в котором утверждается, что КНР располагает 600 ядерными боеголовками.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь отказался уточнять точное количество ядерного арсенала страны, но подчеркнул, что «Китай всегда придерживался ядерной стратегии самообороны, поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и не участвует в гонке вооружений».Он добавил, что КНР - единственное ядерное государство, официально придерживающееся политики неприменения ядерного оружия первым. Согласно этой политике, Китай обязуется не использовать ядерное оружие первым при любых обстоятельствах, а также не применять его против неядерных государств и в зонах, свободных от ядерного оружия пресс-служба МИД КНР.В опубликованном ежегодном докладе SIPRI отмечается, что Китай увеличивает количество боеголовок примерно на 100 в год и занимает третье место в мире по их числу.