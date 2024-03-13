SIPRI: Турция нарастила продажи оружия на 106%

13 марта 2024, 14:45

Согласно данным отчета Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Турция за последние 5 лет более чем вдвое (на 106%) нарастила продажи оружия за рубеж и заняла 11-е место в мире.

Крупнейшие покупатели турецкого оружия стали:ОАЭ -15%;Катар - 13%;Пакистан - 11%.«Рубеж 2020-х гг. стал периодом, когда турецкий военно-промышленный комплекс становится одним из главных драйверов развития экономики страны. Возможно, ещё не по абсолютным цифрам, но по вкладу в общий научно-технический уровень страны точно», - пишет закрытый для широкой аудитории Московский Институт Ближнего Востока.«Турция идет на международные рынки под флагманским продуктом дрона Bayraktar, который оказывается достаточно серьезным образом раскручен на фоне ряда мировых конфликтов. Прежде всего, речь идет о поставках этих дронов Украине. Закрепить свой успех Турция пытается строительством в Украине предприятия», - отмечается в статье.