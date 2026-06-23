Южная Корея вошла в число крупнейших экспортеров оружия

23 июня 2026, 10:15

Южная Корея стала одним из самых быстрорастущих поставщиков оружия в мире, сообщает Politico, со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что Южная Корея стала девятым крупнейшим поставщиком вооружений в мире и входит в число наиболее быстрорастущих экспортеров оружия.Согласно докладу, совокупный доход четырех крупнейших южнокорейских оборонных компаний - Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG Nex1 и Korea Aerospace Industries - в текущем году может достичь ок. $37 млрд, что почти в 4 раза превышает показатель 2021 г. Кроме того, Южная Корея стала вторым после США крупнейшим поставщиком вооружений для стран-членов НАТО в Европе.