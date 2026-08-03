10 найбезпечніших островів світу у 2026 році

3 августа 2026, 17:15

Безпека дедалі частіше стає вирішальним фактором при виборі відпочинку. За рейтингом Traveler Safety Index, який базується на офіційній статистиці та відгуках туристів, лідерами стали:

• Аруба — 98 балів• Кайманові острови — 94 бали• Ангілья — 93 балиДо десятки також увійшли:

Мальта — 91 бал

Бонайре — 90 балів

Саба — 90 балів

Острів Мен — 90 балів

Монтсеррат — 89 балів

Барбадос — 89 балів

Пхукет — 89 балів



Водночас експерти наголошують: жоден рейтинг не гарантує абсолютної безпеки. Перед подорожжю варто перевіряти актуальні рекомендації офіційних державних служб і дотримуватися базових правил безпеки.