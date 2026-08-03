10 найбезпечніших островів світу у 2026 році

Безпека дедалі частіше стає вирішальним фактором при виборі відпочинку. За рейтингом Traveler Safety Index, який базується на офіційній статистиці та відгуках туристів, лідерами стали:
• Аруба — 98 балів
• Кайманові острови — 94 бали
• Ангілья — 93 бали
До десятки також увійшли:
Мальта — 91 бал
Бонайре — 90 балів
Саба — 90 балів
Острів Мен — 90 балів
Монтсеррат — 89 балів
Барбадос — 89 балів
Пхукет — 89 балів
Водночас експерти наголошують: жоден рейтинг не гарантує абсолютної безпеки. Перед подорожжю варто перевіряти актуальні рекомендації офіційних державних служб і дотримуватися базових правил безпеки.