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3 августа 2026, 15:15

У Варшаві очищають скелет стародавнього хижака віком 240 мільйонів років

У варшавському Центрі науки «Коперник» науковці працюють над очищенням від гірської породи окаменілих решток мастодонтозавра — гігантського водного хижака епохи тріасу довжиною понад 6 метрів.

Скелет вагою близько 1300 кг обробляють із максимальною обережністю за допомогою пневматичного долота.

Породу допомагають видаляти понад 2 тисячі волонетрів різного віку. Знахідку виявили два роки тому, проте через відсутність у палеонтологічному інституті PAN відповідного приміщення її перевезли до лабораторії «Коперника», де до процесу можуть долучитися всі охочі.
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