Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ два нові кулеметні комплекси

20 сентября 2023, 9:15

Зокрема, на озброєння ЗСУ надійдуть тактичний комплекс до 7,62-мм кулеметів ПКМ та MG42 місткістю 500 патронів РБПП-500, а також тактичний кулеметний комплект "Хижак".



У Міністерстві зазначають, що "Хижак" призначений для розміщення та безперервної подачі кулеметних стрічок, споряджених патронами калібру 7,62 х 54 мм до кулеметів типу ПК (ПКМ), а тактичний комплекс РБПП-500 - в тому числі і калібру 7,62 х 51 мм до кулемета MG42.