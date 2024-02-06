Український бойовий робот, керований з повітря, розтрощив позиції окупантів

Загін "Кара небесна" запускає наземні дрони з кулеметними турелями, які розстрілюють окупантів, доки оператори знаходяться у безпеці. Знайти та уразити ціль допомагають повітряні безпілотники.
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