6 февраля 2024, 9:15

Український бойовий робот, керований з повітря, розтрощив позиції окупантів

Загін "Кара небесна" запускає наземні дрони з кулеметними турелями, які розстрілюють окупантів, доки оператори знаходяться у безпеці. Знайти та уразити ціль допомагають повітряні безпілотники.


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