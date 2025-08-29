НОАК стандартизує тактичні рюкзаки для FPV-дронів

29 августа 2025, 8:45

На китайському телеканалі CCTV-7 показали новий тактичний рюкзак для операторів FPV-дронів Народно-визвольної армії Китаю (НОАК).



Система дозволяє переносити шість ударних або розвідувальних дронів одночасно, а в бічних відсіках розміщуються окуляри оператора й запасні батареї. Це черговий сигнал про масове впровадження FPV-рішень у тактику китайських підрозділів.

Концепція мобільних FPV-наборів, представлених НОАК, відображає стратегічний курс Китаю на масове використання малих ударних безпілотників. Рюкзак забезпечує оператору можливість швидкої заміни платформ у польових умовах і дозволяє вести роботу серіями запусків без повернення на базу. Це важливий фактор для підтримки наступальних дій та ударів по тактичних цілях на лінії фронту.Такі системи роблять FPV-дрони стандартним елементом екіпіровки підрозділів швидкого реагування та підсилюють концепцію «роєвого застосування» безпілотників. Важливо, що разом із FPV-платформами китайські підрозділи отримують інтегровані системи керування, що дозволяють координувати атаки кількох операторів одночасно, підвищуючи ефективність ударів і ускладнюючи протидію.Це свідчить про швидке нарощування промислових і логістичних можливостей Китаю у сфері FPV-дронів. Масове впровадження уніфікованих тактичних рюкзаків може свідчити про перехід НОАК до стандартизації засобів ураження на рівні відділень і рот, що є передумовою для реалізації концепції «розосередженого удару» за допомогою дронів.НОАК цілеспрямовано розбудовує інфраструктуру для масштабного застосування FPV-дронів, роблячи їх інтегрованою частиною тактичних підрозділів. Якщо стандартизація продовжиться, Китай отримає можливість реалізувати роєві сценарії застосування безпілотників на рівні взводу або навіть батальйону, що радикально підвищить його потенціал у локальних конфліктах.