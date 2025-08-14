АОЗ потрапив у черговий скандал під час закупівлі FPV-дронів на фронт

14 августа 2025, 8:15

Агенція оборонних закупівель в черговий раз потрапила в скандал під час тендеру на закупівлі FPV-дронів.

Один з виробників, компанія Vyriy, виграла 16 контрактів на постачання і відмовилась від 15 з них. Таким чином, постачання критично важливих дронів на фронт може затриматися через процедуру перепідписання контрактів з наступними переможцями в черзі.Офіційна причина відмови — «перевантаженість виробництва». Але пізніше засновник Vyriy Бабенко вказав, що вони відмовились цілеспрямовано, через «обмежену кількість часу в 15 днів». Але виробник знав про кількість часу і до початку торгів.Крім цього, свої дії компанія пояснює бажанням «показати неефективність системи закупівель». Для чого це було робити в такий складний час для фронту — компанія не пояснила. На фото — Засновник Vyriy Олексій Бабенко.