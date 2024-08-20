Держпідприємство Міноборони вперше закупило пікапи для ЗСУ

20 августа 2024, 8:15

Держпідприємство «Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони вперше поставило для військових пікапи.

До ЗСУ вже надійшли 154 пікапи Great Wall Wingle 5, придбані за результатами закупівель у системі Prozorro.

У Міноброни запевнили, що авто відповідає усім затвердженим технічним вимогам. Крім того, пікапи та інший транспорт на базі шасі цієї моделі допущені до експлуатації Міністерством оборони та активно використовуються підрозділами Сил оборони.Загалом у тендерах ДП «Агенція оборонних закупівель» на закупівлю пікапів змагалося 11 учасників. Постачальник переміг із ціною 996 тис. грн за авто, включно з ПДВ. Загальна сума укладених контрактів — 153 млн грн, з яких приблизно 40 млн грн складають мита, податки та збори, що повернуться в бюджет країни.