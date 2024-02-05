Уряд вніс зміни в процедури закупівлі дронів, які мінімізують ризики переплати

5 февраля 2024, 9:15

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 256 від 24 березня 2023 р. «Про реалізацію експериментального проєкту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва». Вони передбачають надання виробниками безпілотних систем уточнених розрахунків вартості та внесення змін до договорів у разі прибутку виробника, який перевищує 25% від фактичних витрат на виробництво.

Якщо строк кінцевої поставки за державним контрактом на виготовлення безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби перевищує два місяці з дати укладання, українські постачальники мають за місяць до закінчення строку уточнити розрахунок ціни, на підставі якої було укладено контракт, розмір прибутку.Якщо прибуток виробника відповідно до уточнених розрахунків становитиме більше 25% витрат на виробництво, проводиться внесення змін до договорів – зниження вартості контракту або збільшення кількості товарів, що поставляються. Якщо ж прибуток не перевищує 25% – остаточні розрахунки здійснюються за встановленими в договорі цінами.Нагадаємо, в березні 2023 року Уряд постановою № 256 запровадив експериментальний механізм здійснення оборонних закупівель безпілотних систем. Це дало можливість виробникам БпЛА активніше розвиватися та масштабувати виробництво в десятки разів.