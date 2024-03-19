Україна і НАТО почнуть масштабну модернізацію оборонних закупівель

19 марта 2024, 8:15

Цього тижня в Люксембурзі відбудеться конференція, присвячена новому етапу партнерства НАТО з Україною. Там обговорюватимуть модернізацію процесів оборонних закупівель.

Зазначається, що делегати НАТО і України зустрінуться для обговорення модернізації процесів оборонних закупівель України, щоб зробити їх швидшими, стійкішими і прозорішими.Генеральний директор Агентства НАТО з підтримки та закупівель Стейсі Каммінгс відкриє протокол конференції, і до числа спікерів увійдуть заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков і помічник генерального секретаря НАТО з операцій Том Гоффус.