Кіберзлочинці використовують тематику закупівель БпЛА для атак на підприємства

18 июля 2024, 11:45

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала нові кібератаки проти українських оборонних підприємств з використанням тематики закупівель БпЛА.

Для своїх цілей хакери використовують декілька видів шкідливого програмного забезпечення і можуть представлятись працівниками державних органів для підвищення довіри.Схема атакиЗловмисники надсилають електронний лист із вкладенням у вигляді ZIP-файлу, що містить PDF-документ з посиланням. Жертві пропонується перейти за посиланням, щоб нібито «завантажити відсутні шрифти».При переході за посиланням на комп’ютер жертви завантажується файл «adobe_acrobat_fonts_pack.exe», що є насправді шкідливою програмою GLUEEGG, призначеною для дешифрування та запуск завантажувача DROPCLUE.DROPCLUE здійснює завантаження та відкриття на комп’ютері двох файлів: файлу-приманки у форматі PDF, а також EXE-файлу «font-pack-pdf-windows-64-bit», який в кінцевому результаті забезпечує завантаження та встановлення легітимної програми для віддаленого управління ATERA.В результаті, зловмисники отримують можливість несанкціонованого доступу до комп’ютера жертви.Як запобігти атаціБудьте пильними, навіть якщо відправник листа представляється державним працівником.Не завантажуйте і не відкривайте підозрілі файли.