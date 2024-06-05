Хакери атакують працівників державного та оборонного сектору через Signal

5 июня 2024, 13:15

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, попереджає про цільові кібератаки проти державних службовців, військових та представників оборонних підприємств України.



Для своїх цілей зловмисники використовують шкідливу програму DarkCrystal RAT, яку розповсюджують через популярний серед військових месенджер Signal.

Схема атаки

Аби підвищити рівень довіри до таких повідомлень, для відправлення може використовуватися скомпрометований обліковий запис людини зі списку контактів або спільних груп жертви.Жертві надходить повідомлення, в якому міститься архів, пароль до нього та зауваження щодо необхідності відкриття файлу на комп'ютері.Архів містить виконуваний файл із розширеннями «.pif» або «.exe», який, у свою чергу, є RARSFX-архівом і містить VBE-файл, BAT-файл, та EXE-файл. Запуск цих файлів призводить до ураження комп'ютера шкідливою програмою DarkCrystal RAT і надає зловмисникам можливість прихованого несанкціонованого доступу до цього комп’ютера.CERT-UA відзначає наступні тенденції:

Збільшення кібератак з використанням месенджерів.



Активне використання скомпрометованих облікових записів.



Та, у зв’язку з цим, закликає:



Бути пильними, навіть якщо повідомлення надійшло від знайомих.



Не завантажувати і не відкривати підозрілі файли.



Обов’язково налаштовувати багатофакторну автентифікацію.



Звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності: cert@cert.gov.ua, моб.+38 (044) 281-88-25.



Описана активність відстежується CERT-UA за ідентифікатором UAC-0200.