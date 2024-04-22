Ворожі хакери використовують соціальну інженерію для кібератак на ЗСУ

22 апреля 2024, 10:45

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кіберзагрозу, спрямовану проти військовослужбовців Сил оборони України.

Зловмисники розсилають шкідливі файли через месенджер Signal, маскуючи їх під документи, необхідні для заміщення посади в Департаменті операцій з підтримки миру ООН.CERT-UA відслідковує цю ворожу хакерську групу під ідентифікатором UAC-0149. Саме вона дуже активно працює проти окремих військовослужбовців, застосовуючи обман та різноманітні пропозиції.Як розпізнати атаку:▪️ вам надходить повідомлення в Signal чи інший месенджер, у якому вказано термінове питання, вимога чи пропозиція, наприклад, прохання надати документи для заміщення посади в ООН;▪️ до повідомлення додано файл, наприклад, «Супровід.rar».Що робити, якщо ви отримали таке повідомлення:не відкривайте доданий файл!не переходьте за посиланнями в повідомленні!зверніться до CERT-UA для аналізу повідомлення та файлу.Що робити, щоб захиститися:будьте пильними та критично ставтеся до будь-яких повідомлень, які спонукають вас відкрити файли або перейти за посиланнями, в тому числі тих повідомлень, що надходять через месенджери;за найменшої підозри повідомлення посилання та файли надавайте для аналізу до відповідних підрозділів і/або CERT-UA.Системним адміністраторам рекомендується:заборонити користувачам можливість запуску утиліт на кшталт powershell.exe, wscript.exe, csript.exe, mshta.exe та інших;використовувати для цього штатні механізми операційної системи (SRP, AppLocker, налаштування реєстру).