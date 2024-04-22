Ворожі хакери використовують соціальну інженерію для кібератак на ЗСУ

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кіберзагрозу, спрямовану проти військовослужбовців Сил оборони України.
Зловмисники розсилають шкідливі файли через месенджер Signal, маскуючи їх під документи, необхідні для заміщення посади в Департаменті операцій з підтримки миру ООН.
CERT-UA відслідковує цю ворожу хакерську групу під ідентифікатором UAC-0149. Саме вона дуже активно працює проти окремих військовослужбовців, застосовуючи обман та різноманітні пропозиції.
Як розпізнати атаку:
▪️ вам надходить повідомлення в Signal чи інший месенджер, у якому вказано термінове питання, вимога чи пропозиція, наприклад, прохання надати документи для заміщення посади в ООН;
▪️ до повідомлення додано файл, наприклад, «Супровід.rar».
Що робити, якщо ви отримали таке повідомлення:
не відкривайте доданий файл!
не переходьте за посиланнями в повідомленні!
зверніться до CERT-UA для аналізу повідомлення та файлу.
Що робити, щоб захиститися:
будьте пильними та критично ставтеся до будь-яких повідомлень, які спонукають вас відкрити файли або перейти за посиланнями, в тому числі тих повідомлень, що надходять через месенджери;
за найменшої підозри повідомлення посилання та файли надавайте для аналізу до відповідних підрозділів і/або CERT-UA.
Системним адміністраторам рекомендується:
заборонити користувачам можливість запуску утиліт на кшталт powershell.exe, wscript.exe, csript.exe, mshta.exe та інших;
використовувати для цього штатні механізми операційної системи (SRP, AppLocker, налаштування реєстру).