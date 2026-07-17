КНР збудувала повнорозмірний макет американського есминця в пустелі

17 июля 2026, 11:45

Супутникові знімки зафіксували на полігоні Жоцзян у пустелі Такла-Макан (Сіньцзян) повнорозмірну тривимірну модель есминця класу «Арлі Берк» довжиною близько 155 метрів — з надбудовою, конструкцією для гарматної установки, димовою трубою та вертолітним майданчиком.



Будівництво розпочалося приблизно у жовтні 2025 року; основні елементи конструкції стали помітними на знімках від 11 травня 2026 року. Полігон розташований більш ніж за 1000 км від найближчого узбережжя.

Ключовий аспект полягає не у факті наявності моделі корабля в пустелі, а в тому, що Китай здійснює такі заходи щонайменше з 2021 року, коли супутники вперше зафіксували плоскі силуети авіаносця та двох есминців на цьому ж полігоні. Суть полягає у переході від плоскої мішені до об'ємної тривимірної конструкції.Плоскі контури дозволяють перевірити лише потрапляння ракети в область потрібного розміру.Об'ємна ж модель з відтвореною надбудовою, трубою та гарматною баштою надає зовсім іншу радіолокаційну, інфрачервону та оптичну сигнатуру.Балістична ракета для ураження такої цілі летить за траєкторією, коригованою супутниковим та загоризонтним цілевказанням на маршовій ділянці, а на кінцевій — боєголовка з власним радіолокаційним чи інфрачервоним датчиком повинна здійснити наведення по рухомому морському об'єкту.Саме тут і криється складність: полігон також обладнаний рейковою системою шириною близько 6 метрів та довжиною у кілька десятків кілометрів, здатною пересувати мішені, імітуючи маневрування корабля в морі. Тобто перевіряється не просто розпізнавання силуету, а супровід рухомої цілі.Дистанція від узбережжя понад 1000 км не є випадковою: реальні пуски протикорабельних балістичних ракет по кораблях у Тихому океані відбуватимуться саме з материкових позицій на подібну дальність, тож полігон відтворює не лише форму цілі, а й геометрію реального бойового застосування.Слід пов'язувати діяльність на полігоні із відпрацюванням протикорабельних балістичних ракет DF-21D та DF-26, а також гіперзвукової протикорабельної ракети YJ-21 — усі вони фігурують у щорічному звіті Міноборони США як засоби ураження надводних кораблів. Показово й те, що ціллю обрано саме есмінець ескорту, а не авіаносець — макет типу «Джеральд Форд» на цьому ж полігоні Китай будував ще у 2023 році.