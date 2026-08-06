В Италии нашли выброшенный лотерейный билет с выигрышем в €1 млн

6 августа 2026, 9:45

Жительница итальянского региона Апулия по ошибке выбросила лотерейный билет, выигравший €1 млн, приняв сообщение терминала "не подлежит обмену" за отсутствие выигрыша.

На самом деле автомат лишь указывал, что столь крупный приз нельзя получить через обычный магазин. Осознав ошибку, женщина обратилась в санитарную службу. К тому моменту билет уже оказался в мусоровозе, однако коммунальщикам удалось найти нужную машину и более суток разбирать отходы в поисках билета.В итоге выигрышный билет был найден целым и невредимым. По словам директора санитарной компании, узнав об этом, победительница "расплакалась от радости". Женщина также согласилась компенсировать расходы, связанные с поисковой операцией.