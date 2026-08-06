Середня зарплата в Україні перевищила 32,7 тис. грн

У червні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла до 32 783 грн, що на 5,9% більше, ніж у травні.
Де платять найбільше:
Київ — 48 393 грн;
Луганська область — 38 143 грн;
Київська область — 33 849 грн.
Найнижчі середні зарплати:
Кіровоградська область — 23 882 грн;
Чернівецька область — 24 472 грн.
Найвищі доходи традиційно отримують працівники сфери IT та телекомунікацій — у середньому 77 931 грн на місяць.
Найнижчі зарплати залишаються у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги — 22 274 грн.