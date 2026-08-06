Середня зарплата в Україні перевищила 32,7 тис. грн

6 августа 2026, 8:45

У червні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла до 32 783 грн, що на 5,9% більше, ніж у травні.

Де платять найбільше:

Київ — 48 393 грн;

Луганська область — 38 143 грн;

Київська область — 33 849 грн.



Найнижчі середні зарплати:

Кіровоградська область — 23 882 грн;

Чернівецька область — 24 472 грн.



Найвищі доходи традиційно отримують працівники сфери IT та телекомунікацій — у середньому 77 931 грн на місяць.



Найнижчі зарплати залишаються у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги — 22 274 грн.