В Казахстане могут ввести платное электронное разрешение на въезд

5 августа 2026, 14:48

Власти Казахстана готовят введение платного электронного разрешения на въезд для иностранных граждан.

Соответствующий проект поправок подготовил МВД, документ находится на стадии обсуждения до 17 августа. Размер платы за оформление разрешения пока не установлен.



В МВД пояснили, что полученные средства планируется направлять на обслуживание цифровых систем и защиту персональных данных. В ведомстве считают, что система позволит повысить прозрачность миграционного контроля и эффективнее отслеживать передвижение иностранных граждан. Внедрение электронных разрешений планируется проводить поэтапно с августа по декабрь 2026 г.

