Евросоюз вводит новые правила въезда для неграждан ЕС

26 сентября 2024, 14:15

Основной нововведением станет система пограничного контроля Entry/Exit Scheme (EES), которая будет автоматически фиксировать въезд и выезд иностранных граждан.

При первом въезде у путешественников будут собирать биометрические данные Эти данные будут храниться в системе в течение 3-х лет, и вместо традиционных паспортных штампов регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания. При каждом последующем пересечении границы потребуется сканировать паспорт в этих терминалах.Отказ от сдачи биометрических данных приведет к отказу во въезде. Система EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, а также в четырех странах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии (EU Political Report).