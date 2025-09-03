ЄС оголосив дату запуску нової системи в’їзду/виїзду (EES)

3 сентября 2025, 8:15

12 жовтня 2025 року ЄС розпочне поступове впровадження цифрової системи контролю кордонів Entry/Exit System, яка замінить штампування паспортів.

EES реєструватиме дати поїздок, біометричні дані та дані документів громадян третіх країн, що відвідують 29 європейських держав.Система допоможе виявляти порушення термінів перебування, запобігати шахрайству та пришвидшить проходження контролю завдяки автоматизованим пунктам.До 10 квітня 2026 року система запрацює повністю, а паспортні штампи скасують.