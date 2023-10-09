Один із найкращих аеропортів світу повністю відмовиться від паспортів

9 октября 2023, 14:45

Аеропорт Чангі містить найвищий у світі водоспад, що знаходиться у будівлі, просторий сад метеликів і стіни для скелелазіння. Чангі незмінно вважається одним із найкращих аеропортів серед усіх, що існують.

Незабаром вам не буде потрібний паспорт, щоб подорожувати через сінгапурський аеропорт. Починаючи з 2024 року транспортний вузол замінить перевірку паспортів автоматизованими процесами в'їзду та посадки.Біометричні технології та розпізнавання облич будуть використані, щоб дозволити пасажирам літати без паспортів чи посадкових талонів. Технології вже є складовою футуристичного вигляду аеропорту. Він певною мірою використовує цю функцію в автоматизованих смугах в'їзду. Але перехід до повної біометрії знову ставить аеропорт Сінгапуру попереду інших.